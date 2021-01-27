Survivor'ın Aycan Yanaç'ı göğüs ucu krizi çıkardı! O pozuna yorum yağdı
Survivor 2020'nin yarışmacısı Aycan Yanaç, bir fotoğrafıyla sosyal medyada kriz çıkardı. Göğüs ucu belli olan Aycan'a yorumlar yağmur gibi yağdı.
Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında geçtiğimiz sene çok konuşulan biriydi. Hem sporcu kişiliği hem güzelliğiyle ön planda olan Yanaç, televizyon ekranlarında fırtınalar estirdi.
Zaman zaman sosyal medyayı da birbirine kattı. Survivor yarışmasının sayesinde binlerce hayran kitlesi elde etti. Yanaç'ın sosyal medyadaki popülerliği de epey arttı. Binlerce takipçiye ulaşan Yanaç, Instagram paylaşımlarıyla ise beğenileri sıklıkla kaptı.
Şimdilerde Gaziantep ALG Spor'da top koşturan Aycan Yanaç, son olarak ise sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Yazdan kalma bir fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.
Yanaç'ın fotoğrafında göğüs ucu belli olunca ise resmen kriz çıktı. Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.