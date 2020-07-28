Survivor'ın ardından Cemal Can yine zirvede işte o sonuçlar açıklandı

Survivor 2020 bu seneye damga vuran yarışma oldu. Herkesi ekranlara kilitleyen yarışmada birinci ise Barış Murat Yağcı'yı sollayan Cemal Can Canseven oldu. Yarışma sonrası da özel hayatlarıyla herkesin hala merak ettiği isimlerin sosyal medya hesapları incelendi. Yarışmacılar ise Instagram'da ulaştıkları takipçi sayılarıyla yeniden gündem oldu.