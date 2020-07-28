Survivor'ın ardından Cemal Can yine zirvede işte o sonuçlar açıklandı
Survivor'da şampiyon olmanın ardından Cemal Can Canseven bir kez de sosyal medyada şampiyonluğu eline aldı ve yine Barış Murat Yağcı'yı solladı.
Survivor 2020 bu seneye damga vuran yarışma oldu. Herkesi ekranlara kilitleyen yarışmada birinci ise Barış Murat Yağcı'yı sollayan Cemal Can Canseven oldu. Yarışma sonrası da özel hayatlarıyla herkesin hala merak ettiği isimlerin sosyal medya hesapları incelendi. Yarışmacılar ise Instagram'da ulaştıkları takipçi sayılarıyla yeniden gündem oldu.
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Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven, Survivor tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu.
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2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı.
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Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı.
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