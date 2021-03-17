Survivor'dan kimin elendiğini Acun Ilıcalı üzülerek açıkladı adaya veda eden isim...
Survivor'da dün akşam elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı, ''En üzüldüğüm eleme'' diyerek adaya veda ismi açıkladı.
Survivor yarışmasında dün akşam oynanan iletişim oyununun ardından eleme için konsey toplandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise sms birincisi olan yarışmacı 3. eleme adayını belirledi.
Gönüllüler takımında en çok oy alan yarışmacı Ayşe oldu. Dora ise bu duruma şaşırdığını 'Hayda' diyerek belli etti. SMS sıralamasında Ayşe'yi Poyraz ve Dora takip etti.
Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetti. Kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan, ikinci eleme adayı ise Hanzade oldu.
Ayşe yaptığı açıklamada, "Birinin ismini söyleyeceğim. Üçüncü kişi girecek potaya. Yine bir kayıp vereceğiz. İnşallah söylediğim isim gitmez. Ya da kim hak ediyorsa en çok o kalır" dedi. Ayşe üçüncü eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini verdi.