Survivor'dan kimin elendiğini Acun Ilıcalı üzülerek açıkladı adaya veda eden isim...

Ayşe yaptığı açıklamada, "Birinin ismini söyleyeceğim. Üçüncü kişi girecek potaya. Yine bir kayıp vereceğiz. İnşallah söylediğim isim gitmez. Ya da kim hak ediyorsa en çok o kalır" dedi. Ayşe üçüncü eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini verdi.