Survivor’dan elenmişti! Büşra Yalçın'dan yarışma sonrası şok sözler
Survivor 2026’da günlerdir konuşulan kayıp yemek kriziyle ilgili dikkat çeken gelişme, yarışmadan elenen Büşra Yalçın cephesinden geldi. Elendikten sonra katıldığı programda konuşan Yalçın, uzun süre tartışma yaratan olayla ilgili ilk kez açık açık konuştu ve yarışma gündemine damga vuran bir itirafta bulundu.
Bu sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen yemek krizi, Ünlüler takımı içinde büyük bir gerilim yaratmıştı. Ödül oyununun ardından bir yapım çalışanının kumanyasının izinsiz şekilde alındığının ortaya çıkması, adada tansiyonu bir anda yükseltmişti. Olayın ardından takım içinde şüpheler artarken, konu ada konseyine kadar taşınmıştı.
Yaşanan kriz sırasında yapım ekibinden bir görevli, barakaya izinsiz girildiğini ve yemeğinin alındığını söylemişti. Yarışmacılara yapılan uyarıda, sorumlunun ortaya çıkmaması halinde o alana giren herkesin rapor edileceği belirtilmişti. Bu açıklama sonrası Ünlüler takımında dengeler değişmiş, önce Can Berkay, ardından da Büşra Yalçın’ın adı gündeme gelmişti. Takım içindeki konuşmalarda sorumlunun kim olduğu uzun süre tartışılmıştı.
Survivor macerası sona erdikten sonra bir programa konuk olan Büşra Yalçın, aylarca konuşulacak sözlere imza attı. Yarışmacı, kayıp yemek olayında yer aldığını kabul ederek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Büşra Yalçın, çok konuşulan olayla ilgili yaptığı itirafta, yemeği tek başına almadığını söyledi. Açıklamasında, o yemeği Sercan, Serhan ve Nefise ile birlikte aldıklarını ve birlikte yemeyi planladıklarını ifade etti. Büşra Yalçın’ın özellikle “Beraber yiyecektik” sözleri, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan cümlelerden biri oldu.