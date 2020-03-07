Survivor'dan elenen Tuğba Melis Türk tatil fotoğraflarıyla Instagram'ı salladı
Survivor 2020'nin hayal kırıklığı yarışmacısı haline gelen Tuğba Melis Türk, Survivor'dan elenir elenmez kendisine tatile attı. Türk, cesur pozlarıyla Instagram'ı salladı.
TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Tuğba Melis Türk, hiçbir oyun alamadan yarışmaya veda etti. Oyunlarda gösterdiği performansı ile çok konuşulan Türk, Survivor'dan elenince tatile kaçtı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz etmeye devam ediyor.
Çıktığı hiçbir oyunu kazanamayan ve hep geride kalan Tuğba Melis Türk, performansıyla "Yarışma tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirildi. Takımının dokunulmaz oyununu kaybetmesiyle potaya çıkan oyuncu, en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim oldu.
Tuğba Melis Türk, Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye gelmeden Dubai'ye tatil yapmaya gitti.
Yarışmadan elendikten sonra gündeme elen oyuncu, tatilde çektirdiği bikinili ve elbiseli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.