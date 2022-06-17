Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım saç ektirdi sosyal medya fena ti'ye aldı!

Adı geçtiğimiz yıllarda Nisa Bölükbaşı ile sıkça anılan ve son olarak Survivor 2022'de yarışmacı olarak boy gösteren Sercan Yıldırım, kendine yaptığı değişikliklerle hem alay konusu oldu, hem beğenildi. Yeni hali, görenleri şaşkına çevirdi. Bakın Sercan Yıldırım neydi, ne oldu...