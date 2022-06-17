Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım saç ektirdi sosyal medya fena ti'ye aldı!
Eski Survivor yarışmacısı ve eski forvet futbolcu Sercan Yıldırım, yaptığı imaj değşikliğiyle dillere düştü! Bazıları alay konusu yaptı, bazıları hayran oldu. Görenler tanıyamadı, tanıyan şoke oldu! Bakın Sercan Yıldırım, kendine ne yaptı!
Adı geçtiğimiz yıllarda Nisa Bölükbaşı ile sıkça anılan ve son olarak Survivor 2022'de yarışmacı olarak boy gösteren Sercan Yıldırım, kendine yaptığı değişikliklerle hem alay konusu oldu, hem beğenildi. Yeni hali, görenleri şaşkına çevirdi. Bakın Sercan Yıldırım neydi, ne oldu...
Survivor 2020'de başarılı performansı ile dikkat çeken Sercan Yıldırım saç ektirme operasyonu ile uzattığı saçları ile gündemde.
2020 yılında katıldığı Survivor'da başarılı performansı ve gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı ile aralarında geçen olay ile gündemde adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım, 2021 yılında yoga eğitmeni Nihan Yıldırım ile evlenmişti.
Son olarak 2022 Survivor All Star'da izlediğimiz Sercan Yıldırım, saç ektirme operasyonu yaptırdı.