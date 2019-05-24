Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı

Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'a sonradan katılan ve geçtiğimiz haftalarda elenen Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı - Sayfa 1

Daha önce 2 kere katıldığı Survivor yarışmasına bu yıl da dahil olan Sabriye, bir kez daha istediğini elde edemeden yarışmaya veda etti. Konuşma tarzıyla ve eğlenceli tavırlarıyla yarışma tarihinin en ilginç isimlerinden biri olmayı başaran Sabriye, sosyal medyadaki takipçilerinin alışık olmadığı bir pozunu paylaştı.

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Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı - Sayfa 2

Adadan haftalar önce elenmesine rağmen Dominik Cumhuriyeti'nde vakit geçirmeye devam eden Sabriye Şengül, geçtiğimiz hafta elenen Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, Sabriye'yi bikinili görmeye alışık olmadığını yorumlarda dile getirdi.

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Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı - Sayfa 3

400 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sabriye, Ria ile olan pozuna 'Sürpriz' notunu düştü. İkilinin yeniden buluşması ise Sabriye ve Ria'nın takipçileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

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Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı - Sayfa 4

Peki Sabriye Şengül kimdir? Sabriye, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. 

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