Survivor'dan elenen Sabriye bikinili pozuyla takipçilerini şaşırttı

Daha önce 2 kere katıldığı Survivor yarışmasına bu yıl da dahil olan Sabriye, bir kez daha istediğini elde edemeden yarışmaya veda etti. Konuşma tarzıyla ve eğlenceli tavırlarıyla yarışma tarihinin en ilginç isimlerinden biri olmayı başaran Sabriye, sosyal medyadaki takipçilerinin alışık olmadığı bir pozunu paylaştı.