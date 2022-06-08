Survivor'dan elenen isim belli oldu! Güçlü potadan beklenmedik eleme! Pota kraliçesine veda...

Survivor 2022 All Star'da bir sonraki elenecek isim merakla bekleniyodu bakın kim adaya veda etti..

son bölümde eleme gecesi ve ödül oyunu gerçekleştirildi. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında düzenlenen oyunların akabinde eleme adayları için oylama gerçekleştirildi ve Anıl, Hikmet, Nisa ve Evrim potaya giren isimler oldu.