Survivor'dan elenen isim belli oldu! Güçlü potadan beklenmedik eleme! Pota kraliçesine veda...
Eleme adayları arasında yer alan kişiler Evrim, Hikmet, Anıl ve Nisa oldu. Oylama sonucu Survivor'da kim elendi, sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. 2022 Survivor All Star'ın sonuna yaklaşırken oynanan oyunlar ve yarışmacıların yaşadığı tartışmalar gündeme bomba gibi düşüyor. Bu haftanın elenen ismi bakın kim oldu...
Survivor 2022 All Star'da bir sonraki elenecek isim merakla bekleniyodu bakın kim adaya veda etti..
son bölümde eleme gecesi ve ödül oyunu gerçekleştirildi. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında düzenlenen oyunların akabinde eleme adayları için oylama gerçekleştirildi ve Anıl, Hikmet, Nisa ve Evrim potaya giren isimler oldu.
Pota Kraliçesine Veda
İşte 7 Haziran 2022 SMS oylaması sonucu haftanın adaya veda eden ismi Evrim Keklik oldu.
Bir çok potadan çıkıp, güçlü isimleri eleyen yarışmacı Evrim Keklik bu senenin pota kraliçesi ilan edildi.
Kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında önemli bir ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanmak isteyen her iki takımın yarışmacıları zorlu parkurda mücadelede verdi.
kritik eleme konseyi öncesinde oynanan ödül oyununda moral depolamak isteyen yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkur üzerinde sınırlarını zorlarken, eleme potasında olan yarışmacıların heyecanlı oldukları görüldü.