Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan kötü haberi nasıl verdi? Canlı yayında açıkladı

Zor bir konuşma oldu

Ersin çok çalıştı, o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve şeyi çok iyi idare etti. Öfkesini mesela çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü Acun sen söyle dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun, reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti. İlk telefon teması kurunca ben söyledim. Zor bir konuşma oldu.