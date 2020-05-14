Survivor'dan elenen Ersin Korkut Mert'in ailesini aradı duygusal veda
Survivor'da sakatlığı sebebiyle beklenmedik bir ayrılık yaşayan Ersin Korkut adadan ayrılmadan önce takım arkadaşlarının yanına gelerek vedalaştı. Son günlerde araları iyi olmayan Ersin ve Mert ise birbirlerine sarılarak veda ettiler.
Survivor 2020'de ünlüler takımından Ersin Korkut'un ayrılığı adada büyük şok etkisi yarattı. Elif, Sercan, Aycan, Mert ve Yunus Emre, gidişinin ardından verilen röportajlarda, Ersin'in adadaki varlığıyla ve takımda yarattığı arkadaşlık ortamına vurgu yapan sözler sarf ettiler.
Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, son kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelip vedalaştı. Korkut, Survivor son bölümünde takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldi ve onlarla tek tek helalleşti.
"Ersin ve Mert buzları eritti": Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme konseyinde Mert'in isminin Ersin tarafından yazılmasıyla ünlüler takımı karışmış, Mert, bu duruma tepki göstererek Ersin ve takımla barakada yüzleşmişti.
İkili arasında son zamanlarda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Ancak Ersin, son zamanlarda sorun yaşadığı takım arkadaşlarından Mert ile de sarılıp var olan buzları eritti.