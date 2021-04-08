Survivor'dan elenen Doğan Keser Batuhan için demediğini bırakmadı 'Gerçek yüzü...'
Survivor yarışmasından elenen Doğan Keser, Batuhan Karakaya'yı ikiyüzlü olmakla suçladı, demediğini bırakmadı.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasından son elenen isim Doğan Keser oldu. Sosyal medya fenomeniyken kendisini Dominik'te bulan Keser, elenmesinin ardından peş peşe olay açıklamalara imza attı. Survivor'dayken sıklıkla Batuhan Karacakaya ile tartışan Keser, "Burası Adnan Ziyagil'in Yalısı değil" çıkışıyla gündeme gelmişti. Keseri benzer söylemlerine devam etti.
Survivor'daki yarışmacıları samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Keser, ''Survivor'da en çok zorlandığın an nedir?'' sorusuna verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti. Çünkü kimse bu cevabı beklemiyordu. Keser, şunları söyledi:
"Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor."
Vedanın ardından takımda neler değişir? sorusuna ise Keser, "Her tarafta kulisler dönüyordu ve Çağrı abi ile bu kulislerin dışında kalıyorduk. Normal hayattan bahsediyorduk. O bizi mutlu ediyordu, adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu" dedi.
Survivor Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Gönüllülerde Poyraz; karakteri de güzel, kendi de güzel, performansı da çok iyi. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur, sonuna kadar destek vereceğim.''