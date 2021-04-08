Survivor'dan elenen Doğan Keser Batuhan için demediğini bırakmadı 'Gerçek yüzü...'

Survivor'daki yarışmacıları samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Keser, ''Survivor'da en çok zorlandığın an nedir?'' sorusuna verdiği cevap ile dikkatleri üzerine çekti. Çünkü kimse bu cevabı beklemiyordu. Keser, şunları söyledi:

"Samimi gelmeyen insanlar vardı. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun, Survivor senin için daha zor oluyor."