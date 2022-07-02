Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Nisa Bölükbaşı'na olay çıkaran gönderme! ''Keşke abim de yatsaydı!''

''Oğlumun hakkı yendi''

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.