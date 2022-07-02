Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Nisa Bölükbaşı'na olay çıkaran gönderme! ''Keşke abim de yatsaydı!''
Survivor All Star'dan finale bir gün kala elenen başarılı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya, abisi elendikten sonra şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hakkında kriz çıkaran göndermelerde bulundu. Nisa Bölükbaşı'nın sevenlerini kızdıran bu göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de Batuhan Karacakaya'nın annesi, Acun Ilıcalı hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. Melisa Karacakaya, bakın neler söyledi...
Survivor All Star'dan finale bir gün kala elenen, yarışmanın üçüncüsü Batuhan Karacakaya'nın annesinden geçtiğimiz günlerde gelen tepki paylaşımı herkesin ilgisini çekmişti. Oğlunun hakkının yendiğini söyleyen anne Gülhayat Karacakaya, sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de Batuhan'ın kardeşi Melisa Karacakaya sosyal medya üzerinden Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaptı. Bakın neler söyledi...
Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı.
Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.
''Oğlumun hakkı yendi''
Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.