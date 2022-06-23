Survivor'dan elenen Avatar Atakan'ın hayatından büyük dram çıktı! Ailesiyle ilgili sır perdesi aralandı!
Survivor All Star'dan geçtiğimi günlerde elenen başarılı yarışmacı ve milli boksör Çağan Atakan Arslan'ın anne ve babasıyla ilgili sır perdesi aralandı. Babasının adını ağzına almayan Atakan'ın, çocukluğunda yaşadığı travmalar gündem oldu.
Survivor 2016 şampiyonu ve finale sayılı günler kala Survivor All Star 2022'den sürpriz şekilde elenen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın, hayatının gerçekleri ortaya çıktı. Avatar'ın çocuklukta yaşadığı travmalar gün yüzüne geldi. Babası ve annesiyle ilgili gerçekler, sevenlerini üzdü. İşte detaylar...
Şimdilerde mutlu bir aile babası olan Atakan Arslan'ın çocukluğu ise sıkıntılarla geçmiş. Öyle ki Survivor Çağan Atakan Arslan babasının adını bile anmıyor.
İşte az bilinenleri ile Survivor'a veda eden Avatar Atakan'ın hayatı...
Survivor yarışmacısı olan milli boksör Atakan Arslan'ı Avatar Atakan lakabıyla tanıdık. Avatar Atakan ile eşi Serap Korkmaz 2017 yılında mutluluğa 'Evet' demişti. Çiftin bu evliliğinden Leon Arslan adından dünyalar yakışıklı bir oğlu dünyaya geldi. Avatar Arslan, kazandığısayılarını ise her oyunun sonunda oğlu Aslan'a gönderiyordu.