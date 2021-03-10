Survivor'dan bakın kim elendi Acun Ilıcalı Çağrı Atakan'a demediğini bırakmadı
Survivor'da Çağrı Atakan Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Acun Ilıcalı, sinirden köpürdü. Survivor'da elenen isim de belli oldu.
Survivor'ın TV8'de yayımlanan son bölümde sürekli asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çağrı Atakan yine olay çıkardı. Çağrı, ilk olarak Steven'a sinirlendi fakat ortalığı yatıştırmak isteyen Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürümeye kalktı.
Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.
Çılgına dönen Çağrı'nın bağırmalarına müdahale eden sunucu Murat Ceylan ise yarışmacısı "Çağrı yeter" diyerek uyarıyor.
Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamıyor.