Survivor'dan apar topar ayrılan Alp Kırşan'ın yeni işi belli oldu
Survivor yarışmasının yıllardır sunuculuğunu üstlenen Alp Kırşan, koltuğunu Murat Ceylan'a devrettikten sonra yeni işi ile yeniden gündeme geldi.
İlk olarak Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gerekçesiyle bu yılki Survivor yarışmasını sunmadığı iddia edilen, ancak yaptığı açıklamada ailesiyle daha çok vakit geçirmek için projeden ayrıldığını dile getiren Alp Kırşan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, önümüzdeki aylardan itibaren Star TV'ye geçiyor.
Survivor yarışmasından ziyade Tv8 kanalında '1 Alp 3 Çocuk' programını da sunan Alp Kırşan, daha önce Murat Serezli'nin sunduğu 'Kapanmadan Kazan' adlı yarışmayı sunacak. Bloom Medya 'Raid The Cage' formatından uyarlanan yarışma, 5 Haziran'da başlayacak. (Birsen Altuntaş)
Uzun yıllardır Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, 2012 yılından beri reytingleri alt üst eden Survivor’un sunuculuğunu yapıyordu. Renkli kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanan ismin Survivor’un yeni sezon bölümlerinde yerini Murat Ceylan’a bırakması ise, sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Survivor'dan neden ayrıldı?: Acun Ilıcalı ile aralarında bir problem olup olmadığı hakkında çıkan iddialara cevap veren Kırşan, Survivor’dan ayrılma kararını yarışma bittikten sonra ailesiyle buluştuğu an aldığını söylemişti.