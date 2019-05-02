Survivor'dan apar topar ayrılan Alp Kırşan'ın yeni işi belli oldu

İlk olarak Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı gerekçesiyle bu yılki Survivor yarışmasını sunmadığı iddia edilen, ancak yaptığı açıklamada ailesiyle daha çok vakit geçirmek için projeden ayrıldığını dile getiren Alp Kırşan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar Acun Medya ile çalışan Alp Kırşan, önümüzdeki aylardan itibaren Star TV'ye geçiyor.