Survivor'dan 500 bin TL kazanmıştı! Yusuf Karakaya kazandığı bakın ne yapacak
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının Türk takımında şampiyonluğu göğüsleyen Yusuf Karakaya, ailesine bir ev alacağını söyleyerek kazandığı paraya neler yapacağını anlattı.
Survivor bu yıl öncekilerden farklı bir formatla yayınlanarak Türk ve Yunan yarışmacıları yarıştırdı. Aylar süren maceranın ardından, geçtiğimiz hafta şampiyonlar belli oldu. Katerina Dalaka, Yunanistan şampiyonu olurken, Yusuf Karakaya Türk takımında kupayı kaldırdı. Karakaya, günler sonra ise kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı.
Yoksul bir aileden geldiğini yarışma esnasında da sıklıkla dile getiren Yusuf Karakaya, ilk olarak ailesine rahat edebilecekleri bir ev alacağını söyledi. Ardından birkaç yetenekli kardeşine yardım edeceğini söyleyen Karakaya, en büyük hayalini ise şu şekilde açıkladı;
UFC'de dövüşmek istiyor: "Kendimle ilgili en büyük hayalim dünyanın en büyük arenası UFC’de dövüşmek."
Küçüklüğünde sanayi çıraklığı yapıyormuş: Bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Yusuf Karakaya, küçüklüğünde sanayide çıraklık yaptığını ve harçlığını bu şekilde çıkardığını da belirtti.