Survivor'daki malikanenin kimin olduğunu Acun Ilıcalı kendisi açıkladı

Acun Ilıcalı, malikanenin dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğunu ödülü ilk açıkladığı zamanlarda söylemiş fakat isim vermekten kaçınmıştı. Ortaya atılan iddialara göre ise malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu idi.