Survivor'daki malikanenin kimin olduğunu Acun Ilıcalı kendisi açıkladı
Survivor'daki malikanenin kimin olduğunu Acun Ilıcalı, açıkladı. Herkes Marc Anthony sanıyordu fakat gerçek bambaşka çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor yarışmasında koronavirüs önlemleri kapsamında ödül oyunlarının ödülleri uzun bir süredir bir malikane üzerinden gerçekleşiyor. Adadan koronavirüs nedeniyle ayrılamayan yarışmacılar, ödül oyununu kazanmalarıyla Dominik'te aynı adada bulunan bir malikanede ödülün keyfini sürüyorlar.
Acun Ilıcalı, malikanenin dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğunu ödülü ilk açıkladığı zamanlarda söylemiş fakat isim vermekten kaçınmıştı. Ortaya atılan iddialara göre ise malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu idi.
Hatta Survivor Panorama sunucularından Hakan Hatipoğlu, bu bilgiyi vermiş, herkesin merak ettiği soru cevap bulmuştu ki bu bilginin yanlış olduğu öğrenildi.
Survivor'da bu hafta Acun Ilıcalı, ödül olarak malikanenin son kez kullanılacağını söyleyerek kimin olduğunu da açıkladı.