Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!
Survivor All Star yine olay çıktı. Berna ve Yunus Emre, dokunulmazlık oyunu sırasında tartıştı. İki yarışmacı da sinirlerine hakim olamadı. Araya Hakan da girince olanlar oldu.
Survivor 2024 All Star'da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Fakat Berna ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışma konseye taşındı.
'Top' kavgası konseye taşındı ve Yunus Emre "Nabzım çok yüksekti hatırlamıyorum" dedi.
Berna ise konuşurken "Bu kadar IQ'su düşük ve zihniyeti buna kadar yetecek hep aklı oraya giden bir erkek olduğu için..." yanıtını verdi. Yunus Emre ise "Harika bir IQ'un var, ortalık karıştırıcı" diyerek sinirlendi.
Acun Ilıcalı ise kavga görüntülerini izlediğini söyleyerek "Sinirlisin sinirli anında üzerine geliniyor ben burada seni anlıyorum. Konu şu; Berna'nın üzerine gelmesine hiç gerek yok... Hakan konuyu uzatıyor bir daha üzerine geliyor. Bunları anlıyorum geleyim değerlendirmeme..." diyerek sert çıktı.