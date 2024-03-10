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Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

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Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

Survivor All Star yine olay çıktı. Berna ve Yunus Emre, dokunulmazlık oyunu sırasında tartıştı. İki yarışmacı da sinirlerine hakim olamadı. Araya Hakan da girince olanlar oldu.

Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

Survivor 2024 All Star'da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Fakat Berna ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışma konseye taşındı.

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Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

'Top' kavgası konseye taşındı ve Yunus Emre "Nabzım çok yüksekti hatırlamıyorum" dedi.

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Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

Berna ise konuşurken "Bu kadar IQ'su düşük ve zihniyeti buna kadar yetecek hep aklı oraya giden bir erkek olduğu için..." yanıtını verdi. Yunus Emre ise "Harika bir IQ'un var, ortalık karıştırıcı" diyerek sinirlendi.

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Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı yine çok kızdı!

Acun Ilıcalı ise kavga görüntülerini izlediğini söyleyerek "Sinirlisin sinirli anında üzerine geliniyor ben burada seni anlıyorum. Konu şu; Berna'nın üzerine gelmesine hiç gerek yok... Hakan konuyu uzatıyor bir daha üzerine geliyor. Bunları anlıyorum geleyim değerlendirmeme..." diyerek sert çıktı.

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