Survivor'da yeni takımlar ödül için kapıştı Survivor Barış gerçeği itiraf etti
Survivor'da çeyrek final heyecanında Yasin'in kaptan olduğu mavi takım ile Elif'in kaptanlık yaptığı kırmızı takım, özel jet ve özel yatlı büyük ödülü kazanabilmek için yarıştı.
Survivor 2020'de heyecan zirveye tırmandı. Elif'in kaptanlığındaki kırmızı takım Sercan, Berkan, Evrim ve Yasin'in kaptanlığındaki mavi takım Cemal Can, Barış ve Nisa'nın yarışlarındaki kapışmalar nefesleri kesiyor. Survivor'ın 19 Haziran Cuma ekrana gelen 112. bölümünde ödül mücadelesinde de heyecan zirveye taşındı.
Survivor çeyrek finalin ilk ödülü oyunu için dörder kişilik takımlar, avantaj oyununa çıktı. Kıyasıya süren bayrak yarışı mücadelesi sonunda büyük ödül oyunu avantajını kazanan takım mavi takım oldu. Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, büyük ödül oyununda olimpik bir havuzun olduğu ödül oyunu parkurda mücadele etti.
Yarışmacıları en çok zorlayan parkurun son kısmındaki atışlar oldu. Frizbi ile beş sembolü devirmek zorunda kalan yarışmacılar arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı. Oyunda skor 9-9'a gelince kazananı belirlemek için bayrak yarışı yapıldı.
Bayrak yarışına mavi takımdan Barış ile Yasin, kırmızı takımdan Berkan ile Sercan çıktı. Takımlarda atışları ise Barış ile Sercan yaptı. Atışlarda yeteneğini gösteren Sercan, ödülü takımına kazandırdı. Böylece Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım 10'a 9'luk skorla kazandı.