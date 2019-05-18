Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti
Ünlü Amerikalı WWE güreşçisi ve model Ashley Massaro, evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eski World Wrestling Entertainment (WWE) güreşçisi ve model Ashley Massaro, 39 yaşında hayatını kaybetti. 2005 ile 2008 yılları arasında güreşen Massaro, 40'ıncı yaş gününe 10 gün kala hayatını kaybetti
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39 yaşındaki başarılı sporcu, Long Island'daki evinde baygın olarak bulunduktan sonra hemen New York'ta kaldırıldığı hastaneye hayata gözlerini yumdu.
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Ölüm nedeni henüz açıklanmayan sporcunun yetkililer tarafından yapılan ilk belirlemelerde ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı
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Survivor'da yarışmıştı
Kariyeri boyunca, Playboy, Stuff, Maxim ve FHM de dâhil olmak üzere pek çok dergiye kapak olan Ashley, ülkesindeki Survivor'da da yarışmıştı.
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