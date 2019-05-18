Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti

Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti

Ünlü Amerikalı WWE güreşçisi ve model Ashley Massaro, evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti - Sayfa 1

Eski World Wrestling Entertainment (WWE) güreşçisi ve model Ashley Massaro, 39 yaşında hayatını kaybetti. 2005 ile 2008 yılları arasında güreşen Massaro, 40'ıncı yaş gününe 10 gün kala hayatını kaybetti

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Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti - Sayfa 2

39 yaşındaki başarılı sporcu, Long Island'daki evinde baygın olarak bulunduktan sonra hemen New York'ta kaldırıldığı hastaneye hayata gözlerini yumdu.

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Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti - Sayfa 3

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan sporcunun yetkililer tarafından yapılan ilk belirlemelerde ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı

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Survivor'da yarışmıştı!! ünlü model ve sporcu hayatını kaybetti - Sayfa 4

Survivor'da yarışmıştı

Kariyeri boyunca, Playboy, Stuff, Maxim ve FHM de dâhil olmak üzere pek çok dergiye kapak olan Ashley, ülkesindeki Survivor'da da yarışmıştı. 

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