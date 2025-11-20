Survivor'da ünlüler rüzgarı! Son isme çok şaşıracaksınız...

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.