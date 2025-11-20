Survivor'da ünlüler rüzgarı! Son isme çok şaşıracaksınız...
Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı'dan bir duyuru daha geldi. Ünlü şarkıcı da Survivor'da!
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.
Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş'ın ardından yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi, şarkıcı Selen Görgüzel de Survivor'a gidecek.
Acun Ilıcalı "Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.
Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.