Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu Atakan, Adem'e tekme attı! Diskalifiye mi geliyor
Survivor All Star büyük heyecanla izlenmeye devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Nisa, oyun alanını terk etmesiyle son bölüme damga vurdu. Oyunda Atakan ve Adem arasında resmen savaş çıktı, tekmeler havada uçuştu. Bakın potaya giren üçüncü kişi kim...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununun oynandığı dün gece, ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet etti. Nefes kesen üçüncü dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takım, aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Adem ve Atakan birbirine girdi, potaya giren isim bakın kim oldu...
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor All Star son bölümde; ünlüler ve gönüllüler, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlıkla birlikte ödül de kazananın oluyor. Günün ödülü ise döner, patates kızartması, salata oldu.
Ayrıca yarışmacılar çarktan çıkacak ekstra lezzetin de tadını çıkarıyor. İlk turu 8-0 kırmızılar alırken ikinci turu da gönüller kazandı ve dokunulmazlık da mavi takımın oldu.
Nisa oyun alanını terk etti
İlk turdan hiç sayı alamayan ünlüler takımından Nisa, Ayşe ile çıktığı son oyunun bitiminde, ''Musmutlu mavi takım!'' şeklinde sözler sarf etti. Benche geçtiğinde ise ''Beş ay emek ver, sonra biz harika bir mutlu takımız. İyi ki de böyle takımız. Beş ay boyunca sanki çöp poşetiydik orada'' dedi. İlk turu kaybettikten sonra ise oyun alanını terk etti.