Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu Atakan, Adem'e tekme attı! Diskalifiye mi geliyor

Nisa oyun alanını terk etti

İlk turdan hiç sayı alamayan ünlüler takımından Nisa, Ayşe ile çıktığı son oyunun bitiminde, ''Musmutlu mavi takım!'' şeklinde sözler sarf etti. Benche geçtiğinde ise ''Beş ay emek ver, sonra biz harika bir mutlu takımız. İyi ki de böyle takımız. Beş ay boyunca sanki çöp poşetiydik orada'' dedi. İlk turu kaybettikten sonra ise oyun alanını terk etti.