Survivor'da tansiyon yükseldi! Acun Ilıcalı 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek sert çıktı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Söz alan Yunus Emre "Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür abiyle de yarıştım Ersin abi de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm.