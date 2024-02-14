Survivor'da tansiyon yükseldi! Acun Ilıcalı 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek sert çıktı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?
Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Olayların hiç bitmediği programa bu defa Acun Ilıcalı ile Yunus Emre'nin restleşmesi damga vurdu. Gergin geçen konseyde Ilıcalı'nın 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek iddialı ismi uyardığı anlar dikkat çekti.
Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büük yankı uyandıran programa bu defa Acun Ilıcalı ile Yunus Emre'nin restleşmesi damga vurdu.
Fenomen yarışmanın son bölümünde ada konseyinde gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı "Şu net bir şekilde görülüyor ki Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri.
Her gün bir sebep bulan, Geçen de söylemiştim, benim çok ümidimin olmadığı, devam etme ihtimalini çok görmediğim bir yarışmacı. Sözü şimdi ona verelim" dedi.
Söz alan Yunus Emre "Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür abiyle de yarıştım Ersin abi de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm.