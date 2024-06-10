Survivor'da sürpriz eleme gecesi! Adaya veda eden isim şaşırttı

Düellonun ilk turunda Nefise ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu turu kazanan isim adaylıktan adını sildirerek rahat bir nefes aldı. Kaybeden ise finalde yeniden yarışacak. Bu karşılaşmanın kazanı ise mükemmel bir performans göstererek 5-0'lık skorla Nefise Karatay oldu.



