Survivor'da sürpriz eleme gecesi! Adaya veda eden isim şaşırttı
Survivor All Star final yolunda son düello oyunu gerçekleşti. Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre kıyasıya mücadele etti. Yarışmacıların finale gitmek için son şansı olan yarışta elenen isim belli oldu.
Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. İlk dokunulmazlık kolyesini Batuhan Karacakaya, ikinci kolyeyi Ogeday Girişken kazanmıştı. Seda Ocak, Avatar Atakan, Yunus Emre Özden ve Nefise Karatay düelloda karşılaştı. Adaya veda eden yarışmacı ise gecenin sonunda belli oldu.
Düellonun ilk turunda Nefise ile Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu turu kazanan isim adaylıktan adını sildirerek rahat bir nefes aldı. Kaybeden ise finalde yeniden yarışacak. Bu karşılaşmanın kazanı ise mükemmel bir performans göstererek 5-0'lık skorla Nefise Karatay oldu.
Seda büyük sürpriz yaptı
Atakan ile Seda diğer eşleşmenin iki ismi. Kimin kazandığı ise günün en çok merak edilen konusu.
4-0 geriden gelen Seda bu skordan sonra adeta atak yaptı. 5 sayı üst üste alarak 5-4'lük skorla kazanan Seda Ocak oldu. Atakan ise finalde Yunus Emre ile yarıştı.