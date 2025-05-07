Survivor'da şok! Almeda diskalifiye edildi, sebep ne? Acun Ilıcalı açıkladı, Almeda kahroldu
Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı, Almeda için alınan kararı açıkladı. Almeda diskalifiye edildi. Almeda kendisiyle ilgili kararı duyunca gözyaşlarına boğulup son bir şans daha istedi. Ilıcalı, Almeda'ya "Görüntüleri gördükten sonra sen de neden diskalifiye olduğunu anlayacaksın" dedi. İşte Almeda'nın diskalifiye olmasına sebep olan olay...
Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından acil durum konseyi yapılmıştı.
Almeda'nın ekipten çalışanlara temas edip etmediklerine bakacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, 6 Mayıs akşamı konseyde kararını açıkladı.
Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda da sinirden dolayı gözünün döndüğünü ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
İşte diskalifiye kararının sebebi
Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Benim arkadaşlarla yaptığım değerlendirmeyle 4 çalışanımıza ve bir tane yarışmacımıza fiziksel müdahale. Nereden bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Genelde insanlar kötü şeyler yapıp o an gözüm döndü derler. Gözün dönüyorsa bunun yaptırımıyla da hayatta karşılaşırsın. Yaptığımız değerlendirmede, bütün pozitif çabamıza rağmen yaptığını hafifletecek bir şey bulamadık. Yaptığın şeyin yarışmanın dışında birden fazla kişiye şiddet uygulamak olduğunu görüyoruz. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Bu çerçevede aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz."