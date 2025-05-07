Survivor'da şok! Almeda diskalifiye edildi, sebep ne? Acun Ilıcalı açıkladı, Almeda kahroldu

İşte diskalifiye kararının sebebi

Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Benim arkadaşlarla yaptığım değerlendirmeyle 4 çalışanımıza ve bir tane yarışmacımıza fiziksel müdahale. Nereden bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Genelde insanlar kötü şeyler yapıp o an gözüm döndü derler. Gözün dönüyorsa bunun yaptırımıyla da hayatta karşılaşırsın. Yaptığımız değerlendirmede, bütün pozitif çabamıza rağmen yaptığını hafifletecek bir şey bulamadık. Yaptığın şeyin yarışmanın dışında birden fazla kişiye şiddet uygulamak olduğunu görüyoruz. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Bu çerçevede aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz."