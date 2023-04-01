Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında şok bir gelişme yaşandı. Yarışmadaki birçok kişiyle tartışma yaşayan Asena, bu sefer de Ertuğ ile tartıştı. Ertuğ'un Asena'ya eliyle vurması sosyal medyada gündem oldu. Survivor'ın sıkı izleyicisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yaşananlara tepki gösterdi.
Survivor'da Ertuğ-Asena kavgası büyüyor. Hem Ertuğ hem de Asena daha önce birçok yarışmacı arkadaşıyla tartışmalar yaşamıştı. Son olay ise Ertuğ'un Asena'nın karın boşluğuna vurması oldu. Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gelirken Ertuğ'un hareketine ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.
Asena geçtiğimiz haftalarda, Senem ile tartışmaya girmiş ve ona fiziksel şiddet uygulamıştı. Bu olay sonrasında yarışmacı, 6 ödül oyunundan men edilmişti.
Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi.
Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.