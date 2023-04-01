BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64

Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

|
Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında şok bir gelişme yaşandı. Yarışmadaki birçok kişiyle tartışma yaşayan Asena, bu sefer de Ertuğ ile tartıştı. Ertuğ'un Asena'ya eliyle vurması sosyal medyada gündem oldu. Survivor'ın sıkı izleyicisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yaşananlara tepki gösterdi.

Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

Survivor'da Ertuğ-Asena kavgası büyüyor. Hem Ertuğ hem de Asena daha önce birçok yarışmacı arkadaşıyla tartışmalar yaşamıştı. Son olay ise Ertuğ'un Asena'nın karın boşluğuna vurması oldu. Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gelirken Ertuğ'un hareketine ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.

111
Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

Asena geçtiğimiz haftalarda, Senem ile tartışmaya girmiş ve ona fiziksel şiddet uygulamıştı. Bu olay sonrasında yarışmacı, 6 ödül oyunundan men edilmişti.

211
Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi.

311
Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

411