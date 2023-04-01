Survivor'da 'şiddet' olayı! Yaşananlar şoke etti seyirci ayağa kalktı! Demet Akalın: Acun diskalifiye et, yeter!

Survivor'da Ertuğ-Asena kavgası büyüyor. Hem Ertuğ hem de Asena daha önce birçok yarışmacı arkadaşıyla tartışmalar yaşamıştı. Son olay ise Ertuğ'un Asena'nın karın boşluğuna vurması oldu. Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gelirken Ertuğ'un hareketine ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.