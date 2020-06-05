Survivor'da Sercan ve Yasin birbirlerine saldırdılar kavga geceye damga vurdu

TV8'de 5 Haziran Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar bu kez sembol oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 2020'de sembol finalini kazanan isim 2 hafta dokunulmaz olacak. Çeyrek finallere de direkt olarak katılma hakkı kazanacak.