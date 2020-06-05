Survivor'da Sercan ve Yasin birbirlerine saldırdılar kavga geceye damga vurdu
Survivor'da takımlar değiştikten sonra ortalık karışıyor. 98. bölümün yayımlanan yeni fragmanında Sercan ve Yasin birbirine giriyor.
TV8'de 5 Haziran Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar bu kez sembol oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 2020'de sembol finalini kazanan isim 2 hafta dokunulmaz olacak. Çeyrek finallere de direkt olarak katılma hakkı kazanacak.
"Yasin'in döverim sözü Sercan'ı çıldırttı": Yarışmacıların aylardır emek verdiği Survivor'daki kaderlerini etkileyecek olan kritik oyunda, kırmızı takım kaptanı Sercan ile mavi takımda yer alan Yasin Obuz karşı karşıya geliyor.
Oyun sırasında Yasin, "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" diye bağırınca ortalık karışıyor. Sinirlenen Sercan ise Yasin'e "Haydi gel döv. Beni mi döveceksin. Döver misin haydi" diyerek üzerine yürüyor.
Parkurda birbirlerine giren Yasin ve Sercan arasında fiziksel müdahale de yaşanıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor.