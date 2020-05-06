Survivor'da oruç tutmak yasak mı? Panorama sunucusu Semih Öztürk açıkladı
Eski Survivor yarışmacısı şimdilerin Panorama sunucusu Semih Öztürk, Dominik'te Survivor yarışmacılarının oruç tutmalarının yasak olup olmadığı sorusuna cevap verdi.
Survivor'da yarıştıktan sonra şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Panorama programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, YouTube kanalında yayınladığı videosunda yarışmada Ramazan ayıyla alakalı merak edilen sorulara cevap verdi.
Takipçilerinden yarışmayla ilgili gelen soruları yanıtlayan Semih Öztürk, "Survivor'da oruç tutmak yasak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Oruç tutmanın yasak olduğunu düşünmüyorum. Buna net bir cevap veremiyorum çünkü benim yarıştığım sene Ramazan ayına denk gelmedi.''
''Ben böyle bir olay yaşamadım. Oruç tutmanın yasak olduğunu düşünmüyorum. Bu Allah'la birey arasında olan bir durum. Zaten oruç tutmak isteyen yarışmacıların da çok zorlanacağını düşünmüyorum orada derin bir açlık olduğu için.''
''Orada oruç tutmak güzel olabilir çünkü orada manevi gücü fazla ihtiyacın oluyor. Bu anlamda Allah'la mesafeni daha iyi yakınlaştırabilirsin.''