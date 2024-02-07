Survivor'da ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı resmen çıldırdı, sandalyeyi devirdi
Survivor'da büyük gerilim yaşandı. Acun Ilıcalı "Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.İşte yaşananlar...
Survivor All Star'da nefes kesen mücadeleyi Mavi Takım kazandı. Belinden sakatlık geçiren Ogeday, son oyunda da takımına dokunulmazlığı getiren galibiyeti aldı. Mavi Takım, 12-9 Kırmızı Takım'ı yenerek dokunulmazlığı kazandı.
Mavi Takım'ın dokunulmazlık sembolü Ogeday'a verildi. Kısa bir konuşma yapan Ogeday "Belimin ağrısı umarım geçer. Ben kazanmadım, biz kazandık. Mavi Takım çok yaşa" dedi.
Konsey'de konuşma yapan Acun Ilıcalı "Survivor'da çizginin aşıldığı durumlar artmaya başladı. Ciddi uyarılar yapıyoruz. Bazı durumlarda bizim de ummadığımız yerlere gidiyor olaylar. Bugünkü oyun alanında Mustafa Kemal ben oynamıyorum, gereği neyse yapın, ben böyle şeyin içinde olmak istemiyorum. Olayın Nagihan ve Nefise bölümü de var. Seyircilerin de rahatsız olacağı, tehdit içeren bölümleri, görmelerini istemediğimiz bir çok olayı yayınlamadık.
Devamında Nefise ve Nagihan gerilimi oldu. İkisi de yaptıkları şeyin olmaması gerektiğini düşünerek oyuna döndüler. Mustafa Kemal, Survivor'un konsepti olan bir konuya, ben böyle şeye gelmem, yaptırmam, bırakıyorum yarışmıyorum, hadi bakalım... Biz bunu görmedik hiç. Biz burada en az 20 yarışmacıya başka zaman alırız diyerek sizi davet ettik. 'Adayım ben oynamıyorum' diyerek olayı başka yere taşıyorsun. Özgür de aday oldu aslan gibi savaştı. Öbür tarafta Yaman aday o da hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi kaybeden bir Kırmızı Takım, tam anlamıyla çok büyük problemler içerisinde. Tam toparlanır derken, takım yeni krizlerle buluştu" dedi.