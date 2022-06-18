Survivor'da Ogeday'ın gözyaşları son bölüme damga vurdu! İkinci eleme adayı belli oldu!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da kıyasıya mücadele, büyük bir heyecanla devam ediyor. Finale sayılı günler kalan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Adem ve Ogeday karşı karşıya geldi. Ogeday, gözyağlarına boğuldu, bakın neler söyledi... İşte haftanın ikinci eleme adayı...
Tv8 ekranlarında heyecanın son derece hissedildiği yarışma Survivor All Star'da Avatar Atakan'ın elenmesinden sonra bireysellik başladı. Son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı belli oldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; finali Adem ve Ogeday yaptı. Son dönemde sakatlık yaşayan ve buna rağmen mücadeleye devam eden Ogeday, 4-2 skorla dokunulmazlığı kaybetti.
Gözyaşlarını tutamadı
Kaybettikten sonra morali bozulan Ogeday, arkadaşlarının da desteği ile sakinleşti. Seremonide gözyaşlarına boğulan Ogeday Girişken, "Kaybettiğim için sinirli değilim. 'Adem'e nasıl kaybederim?' diye de sinirli değilim. Çünkü Adem iyi bir yarışmacı. Sinirliyim, çünkü bu dönemde sakatlandım" dedi.
"Canım yanıyor, yani sağ ayağım kramp girmeye başlıyor. Soluma çok basamıyorum. Aklım ayağımda oluyor. Yine de yakın gelmeye çalışıyorum, 'atışlarda tolere ederim' diyorum" şeklinde konuşan Girişken, "Sakatlığımı bahane etmek istemiyorum. Ama canım yanıyor yani kaybedebilirim. Beş buçuk aydır kaybetmişimdir bilfiil kazanmışımdır da ama bu dönemde sakatlanmak istemiyordum.