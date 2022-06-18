Survivor'da Ogeday'ın gözyaşları son bölüme damga vurdu! İkinci eleme adayı belli oldu!

"Canım yanıyor, yani sağ ayağım kramp girmeye başlıyor. Soluma çok basamıyorum. Aklım ayağımda oluyor. Yine de yakın gelmeye çalışıyorum, 'atışlarda tolere ederim' diyorum" şeklinde konuşan Girişken, "Sakatlığımı bahane etmek istemiyorum. Ama canım yanıyor yani kaybedebilirim. Beş buçuk aydır kaybetmişimdir bilfiil kazanmışımdır da ama bu dönemde sakatlanmak istemiyordum.