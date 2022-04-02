Survivor'da Nisa'yı çılgına çeviren söz! Acun Ilıcalı açıkladı: Yokluk Adası’na giden isim bakın kim oldu

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Survivor All Star, birleşme partisinden sonra tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa ve Yağmur yarış sırasında adeta birbirine girdi.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi.
Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda yine ilk etapta kadın yarışmacılar mücadele verdi. Kadınlar karşılaşmasında 8-5'lik skor ile ünlüler ilk turu galip bitirdi.
İkinci etapta da yine erkek yarışmacılar sahaya çıktı. Kazananın aynı zamanda karnıyarık ve pilav ödülü alacağı dokunulmazlık oyununda erkeklerde üstün gelen gönüllüler oldu.
Eşitlik sağlandığı için bu kez son turda en iyiler karşılaşması yaşandı. Heyecan dolu mücadelede Nagihan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 2-1 kazandı.