Survivor'da Nisa'dan Evrim'e takdirlik hamle Acun Ilıcalı yarışmacıları tebrik etti

Heyecan dolu mücadeleye Survivor 2020 takımı çok hızlı başladı ve Sercan Yıldırım adeta bütün ipleri eline aldı. Müthiş mücadelenin sonucunu 3-1'lik skorla kazanan takım Survivor 2020 oldu. Böylece Survivor 2020 takımı oyuncuları hem ödül kazandı hem de onları destekleyenlere ödül kazandırdı.