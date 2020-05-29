Survivor'da Nisa'dan Evrim'e takdirlik hamle Acun Ilıcalı yarışmacıları tebrik etti
Survivor 2020 yeni bölümünde Acun Medya ve Survivor yarışmacıları ayak tenisi maçında kıyasıya kapıştı. Nisa, Evrim'e yaptığıyla herkesin takdirini aldı.
Survivor 2020 yeni bölümünde kıyasıya mücadeleler sürmeye devam ediyor. Survivor 2020 ve Acun Medya takımları arasındaki ayak tenisi maçında nefes kesen anlar yaşandı. Ayak tenisi maçına çıkan iki takım, sahada adeta tüm varlıklarını ortaya koydu. Sercan Yıldırım'ın şov yaptığı dakikalar herkesi ekran başına kilitledi.
Survivor'da ödül oyunları ve dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra, Acun Medya ve Survivor 2020 arasındaki challengelarda nefes kesmeye devam ediyor. Sercan'ın büyük iddiası üzerine Acun Ilıcalı ve ekibiyle yeni bir ayak tenisi maçı oynandı.
Survivor 2020 kadrosunda Yasin, Ardahan ve Sercan yer alırken, Acun Medya'da ise İrem Kanan, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç yer aldı.
Heyecan dolu mücadeleye Survivor 2020 takımı çok hızlı başladı ve Sercan Yıldırım adeta bütün ipleri eline aldı. Müthiş mücadelenin sonucunu 3-1'lik skorla kazanan takım Survivor 2020 oldu. Böylece Survivor 2020 takımı oyuncuları hem ödül kazandı hem de onları destekleyenlere ödül kazandırdı.