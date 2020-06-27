Survivor'da Nisa Berkan ve Cemal Can'a çok sinirlenen Yasin demediğini bırakmadı
Survivor'ın son bölümünde oldukça gergin anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım arasındaki ödül oyunu Yasin'i sinir krizine soktu arkadaşlarına demediğini bırakmadı.
Survivor 2020'de kırmızı takımda olan Sercan Elif ve Yasin ile mavi takımda olan Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan arasında gerilim giderek artıyor. Finale artık günler kala heyecan giderek zirveye tırmanıyor. Dün yayımlanan yeni bölümde de büyük bir gerginlik yaşandı.
Kırmızı ve Mavi Takım, içinde limuzin, balon turu ve lüks malikanede konaklamanın bulunduğu ödülü kazanmak için yarıştı.
Survivor 2020'de aldığı cezalar ve takımının kaybetmesi nedeniyle bir aydır ödüllere gidemeyen Yasin Obuz, oyuna gergin başladı. Yasin, oyun sırasında ve oyun sonrasında sinirli hareketleri ile dikkat çekti.
Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlendi. Berkan'ın da arayı açması sonrasında Survivor Yasin, oyunu bıraktı.