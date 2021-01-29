Survivor'da korku dolu anlar bir anda yere yığıldı: İlk defa başıma böyle bir şey geldi
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümüyle korku dolu anlar yaşandı.
Survivor'da açlıkla mücadele eden ve zorlu parkurlarda ter döken yarışmacılar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışmanın 28 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümünde de korku dolu anlar yaşandı.
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Gönüllüler takımı kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre Karabacak birden bire yere yığıldı.
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Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşlarına yanına koştu.
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Bir süre yerde kalan Yunus Emre arkadaşlarının su getirmesiyle kendine geldi.
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