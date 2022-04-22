Survivor'da kim hangi takıma geçti İşte Survivor 2022 All Star'ı yeni takımları

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Adem'in diziden sakatlanmasının ardından "İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" açıklamasını yapmıştı.