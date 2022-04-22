Survivor'da kim hangi takıma geçti İşte Survivor 2022 All Star'ı yeni takımları
2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dengesizlik nedeniyle yapılan bu uygulama ile yarışmacılar eşit şekilde iki ayrı takıma bölündü. İşte yeni Survivor takımları....
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'da adım adım finale doğru yaklaşırken, Survivor'ın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. 21 Nisan'da yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı herkesin merakla beklediği yeni takımları açıkladı. Yarışmacılar açıklanan yeni takımlar karşısında şoke oldu. Bakalım Survivor'da kim hangi takıma geçti? İşte Survivor'ın yeni takımları...
Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Adem'in diziden sakatlanmasının ardından "İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" açıklamasını yapmıştı.
Daha sonra da Ilıcalı, konseyde takımların karışacağını ve perşembe günü yapılacak acil durum konseyinde takımların netleşeceğini duyurmuştu.
Bu açıklamayla birlikte de yeni takımlar hem Survivor Ekstra'da hem de sosyal medyada tahmin edildi.