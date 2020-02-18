Survivor'da kim elenecek? Uğur Pektaş'a ne oldu bomba iddia
Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtını verecek SMS oylaması öncesinde Acun Ilıcalı'dan merak uyandıran bir açıklama geldi. Acun, 'Ünlüler takımına kötü haberim var' derken Uğur Pektaş ortalarda yoktu. Son bölüme ise Ceyhun Uzun'un gözyaşları damga vurdu.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yayımlanan Survivor 2020, pazartesi gecesi ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları, ilk defa yemek için kıyasıya yarıştı. Survivor'ın son anlarında ise Ceyhun Uzun'un dramatik paylaşamı ile oldukça duygusal anlar yaşandı. Herkesin merakını çeken ise Survivor'ın son tanıtım bölümü oldu. Ada konseyinde ünlülerden bir isim yer almıyor. Acun Ilıcalı da meraklandıran bir açıklama yaptı.
Ceyhun Uzun ağlattı : Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım'a karşı yarıştığı oyunda galip geldi. Survivor Ceyhun, kazandığı oyunu, kaybettiği kızına adayıp sahaya kalp işaretiyle kızının isminin baş harfini yazdı. Bu durum karşısında hem ünlüler hem de gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ceyhun Uzun, 2016 yılında kızını kanser nedeniyle kaybetmişti.
Yarışmacılar, Ceyhun Uzun'un açıklamasıyla gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı da duygusal anlar yaşayarak, şu anlamlı sözleri söyledi:
''Burada çok oyun sundum ama Ceyhun'un kazanması kadar beni etkileyen nadir mücadele olmuştur. Ceyhun'un kazanması bize babalık duygusunu sonuna kadar yaşatması beni çok etkiledi. Kendisinin ne kadar iyi insan olduğunu gördüğümüz ilk anda anladık. Bugün hala kalbi kızı için gümbür gümbür atan bir baba. Seni burada gördüğüm için çok mutluyum. İyi ki tanıştık"
Ödül oyununu kim kazandı? : Pazartesi gecesi oynanan ödül oyunlarında gönüllüler takımı gülen taraf oldu. Günlerdir aç olan, sadece hindistan cevizi yiyebilen yarışmacılar, erzak ve yemek ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.