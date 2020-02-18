Survivor'da kim elenecek? Uğur Pektaş'a ne oldu bomba iddia

Yarışmacılar, Ceyhun Uzun'un açıklamasıyla gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı da duygusal anlar yaşayarak, şu anlamlı sözleri söyledi:

''Burada çok oyun sundum ama Ceyhun'un kazanması kadar beni etkileyen nadir mücadele olmuştur. Ceyhun'un kazanması bize babalık duygusunu sonuna kadar yaşatması beni çok etkiledi. Kendisinin ne kadar iyi insan olduğunu gördüğümüz ilk anda anladık. Bugün hala kalbi kızı için gümbür gümbür atan bir baba. Seni burada gördüğüm için çok mutluyum. İyi ki tanıştık"