Survivor'da inanılmaz kaza! Hikmet diskalife mi oluyor?
Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Hikmet, bir kaza geçiriyor. Hikmet'in diskalifiye olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında.
Survivor 73. bölümde Survivor Hikmet, Yusuf'la yarıştığı esnada engelden geçerken çok kötü düşüyor. Dizini vuran Hikmet çığlık atarken o manzarayı gören diğer yarışmacılar ağlamaya başlıyor. Hikmet, Survivor hayatının bittiğini düşünüyor.
Acun Ilıcalı onu sakinleştirmeye çalışıyor. Şimdi herkes "Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu?" sorusunu yöneltiyor. Sakatlanan Survivor Hikmet acil olarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
Hikmet'in sağlık durumu hakkında şu an herhangi bir açıklama yok. Genel kanı ve sosyal medya yorumlarında başarılı yarışmacının Survivor'a veda edebileceği konuşuluyor. Bu gece Acun Ilıcalı'nın Hikmet hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmasının son bölümünde ise deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düşmüştü.