Survivor'da ilginç istek! 'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

Acun Ilıcalı'dan rica etti: Ada konseyinde Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunan Hikmet, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı baya bir sıkıntılı geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" dedi.