Survivor'da ilginç istek! 'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'
TV 8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Hikmet, son bölümde Acun Ilıcalı'dan özel bir istekte bulundu. Dayısının muhtar adayı olduğunu belirten Hikmet, seçim Survivor ekibinden seçim sonuçlarını öğrenmelerini rica etti.
TV 8'in fenomen yarışması Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde bazı yarışmacıları sevindiren bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, çocuğu olan yarışmacılara aileleriyle konuşma şansı verdi.
Bunun üzerine devreye giren Hikmet ise 31 Mart Yerel Seçimler ile alakalı özel bir istekte bulundu.
Acun Ilıcalı'dan rica etti: Ada konseyinde Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunan Hikmet, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı baya bir sıkıntılı geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" dedi.
Seçimi kaybetti: Yapılan sayımların ardından Antalya Akseki Bademli Köyü muhtar adayı olan Durmuş Ali Özen, seçimi kaybetti. Özen'in rakibi olan Esat Keleş ise 30 oy farkla yeni muhtar adayı seçildi.