Survivor'da iki yarışmacı birbirine girdi! Hastaneye kaldırıldı...

SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU

Yarışmada yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığı ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğu belirtildi. Acun, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.