Survivor'da iki yarışmacı birbirine girdi! Hastaneye kaldırıldı...
Survivor'da tansiyon yükseldi. İki kadın yarışmacı arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan Seren Ay hastanelik oldu. İşte çok konuşulacak ve tartışılacak olayın detayları...
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da tansiyon kontrolden çıktı. Yarışmacılar Nagihan ile Seren Ay arasında yaşanan sert kavga sonrası Seren Ay'ın kolunda hasar oluştu ve tedavi altına alındı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın yeni bölüm fragmanına damga vuran görüntüler, yarışmada tansiyonun tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterdi. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.
Fragmanda duyulan "Bak kızım! Yapma!" sözleri gerilimin yükseldiğini ortaya koyarken, taraflar arasındaki sözlü atışma fiziksel müdahaleye dönüştü.
SEREN AY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU
Yarışmada yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığı ve Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğu belirtildi. Acun, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Seren Ay'a saldırdı. Seren Ay'ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.
"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"
Yarışma ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği vurgulandı. Ilıcalı'nın "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" sözleri dikkat çekti.