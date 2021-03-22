Survivor'da iki eleme adayı aynı anda çıktı eleme potasına iddialı isimler gitti
Survivor'daki dokunulmazlık heyecanının ardından elemede sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. İddialı isimler eleme potasına yollandı.
Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya rekabet devam ederken Survivor'ın yayımlanan son bölümünde şaşırtıcı olaylar gelişti. İlk oyunu gönüllüler kazanmasının ardından dokunulmazlık oyunları için ter döküldü.
Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda üstünlük sağlayan ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylamasında Gonca'yı ilk gitme adayı olarak belirledi.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu. Ada konseyinde gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu.