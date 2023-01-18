Survivor'da hesaplar tutmadı elenen ilk isim herkesi şok etti! Gidiyorum ama...
Survivor 2023'ün ilk eleme konseyi 17 Ocak Salı günü gerçekleşti. Eleme adayı gösterilen 4 yarışmacıdan biri Survivor adasına ve takımına veda etti. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim...
Survivor elenen yarışmacı belli oldu. Kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları netleşti. SMS oylamasının sonucuna göre dört eleme adayından biri Survivor'dan elendi. Yarışmanın takipçileri Survivor kim elendi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte 17 Ocak 2023 Survivor elenen isim...
Ekran macerasına 15 Ocak 2023 tarihinde başlayan Survivor'da ilk eleme konseyi 17 Ocak Salı günü gerçekleşti. Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'ın eleme adayları koltuğunda oturduğu 3. bölümün sonunda bir kişi izleyici oylamasıyla adadan gitti.
Elenen isim Survivor 2023'e en erken veda eden isim olarak tarihe geçti.
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da bu gece ilk eleme gerçekleşti. Hafta boyunca belirlenen 4 eleme adayının içinden birisi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'tı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen isim ÜMİT oldu. Süpriz bir sonuçla oylama sonucunda Ümit'in çıkmasıyla adaya ilk veda eden isim oldu.