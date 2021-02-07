Survivor'da gözyaşları sel oldu! Konseyde yazılan isim Acun Ilıcalı'yı bile güldürdü
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler'in dün akşam yayınlanan bölümde konseyde yaşananlar Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi.
Survivor son bölüm yine nefes kesen anlara sahne oldu ancak bu kez yürek burkan bir detay da vardı. Gönüllüler takımında yarışan Steven Salam, son bölümde yaşam hikayesini anlattı ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Steven hayat hikayesini "Benim memleket konusunda karışıklık var. Dedem Portekizli. Babam yüzde elli Angola yüzde elli Portekiz. Ben Angola'da doğdum. Annem Kongolu. Angola'da doğduktan sonra Kongo'ya taşındık." sözleriyle anlattı.
Savaştan bahseden Steven "Taşınmamızın sebebi iç savaşlar vardı. Sömürge zamanlarında Portekizlileri göndermek için iç savaşlar çıktı. Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim." şeklinde ifade etti.
Ailesine sürpriz yaptığından bahseden Steven "Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim." dedi.