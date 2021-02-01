Survivor'da gözyaşları sel oldu Emin Günenç diskalifiye oldu elemede şok yaşandı

Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Emin, Survivor'da kalmak için çok ısrar etti.