Survivor'da gözyaşları sel oldu Emin Günenç diskalifiye oldu elemede şok yaşandı
Survivor Emin Günenç, yarışmadan diskalifiye edildi. Survivor'da gözyaşları sel oldu aktı. Eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı.
Survivor son bölümde gönüllüler takımı büyük bir şok yaşadı. Doktor Metin Kuş, Survivor Emin hakkındaki raporun sonucunu açıkladı. Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi. Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı.
Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Emin, Survivor'da kalmak için çok ısrar etti.
Fakat Doktor Metin Kuş, uzman olan doktor arkadaşları ile yaptıkları incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı.
Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da, Emin'in yaşadığı sakatlığın teknik bir konu olması nedeniyle Doktor Metin Kuş tarafından bu açıklamanın yarışmacıya yapıldığını söyledi.