Survivor'da finale kalan isimler belli oldu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı
Survivor 2020'de sms oyları sıralamayı belirledi ve bir kişi Survivor'a veda etti. İşte 9 Temmuz Perşembe Survivor'dan elenen isim ve dörtlü finale kalan yarışmacılar..
Survivor'ın yeni yayımlanan son bölümünde heyecan doruğa tırmandı. Dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanının olduğu bölümde dörtlü finale kalabilmek için yarışıldı. Dokunulmazlık oyunu sonunda yeni eleme adayının ismi de eleme potasına eklenince, çıkan iki eleme adayından SMS sıralamasında daha az oyu olan yarışmacı Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.
Survivor son bölümde Elif, Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.
Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu. Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.
Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu.