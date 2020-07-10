Survivor'da finale kalan isimler belli oldu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı

Survivor son bölümde Elif, Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.