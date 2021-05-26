Survivor'da en son bakın kim elendi SMS oylaması birincileri de belli
Survivor yarışmasında yine bir eleme heyecanı yaşandı. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan ayrıldı.
Acun Ilıcalı'nın TV8'deki yarışması Survivor'da finale doğru heyecan artıyor. Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde sms birincileri yeni eleme adaylarını belirledi. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.
Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms oylaması birincisi Poyraz, ikincisi ise Ayşe oldu. Kırmızı takımda sms oylaması birincisi Batuhan oldu.
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazandı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım strateji yaptı. Ortak karar alan mavi takım, yüksek oy aldığı için eleme adayı olarak Poyraz’ı seçti.
İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise Pazar günü oylama ile eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı seçti.