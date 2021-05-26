Survivor'da en son bakın kim elendi SMS oylaması birincileri de belli

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazandı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım strateji yaptı. Ortak karar alan mavi takım, yüksek oy aldığı için eleme adayı olarak Poyraz’ı seçti.