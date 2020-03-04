Survivor'da Emrah'ın oğlu Tayfun ve Nisa'yı herkes konuşuyor aşk başlıyor
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020'de aşk bombası patladı. Survivor Tayfun ve Nisa, sosyal medyanın diline fena düştü.
Survivor'ın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, babasına dair açıklamalarıyla çok konuşulmaya devam ediyordu ki adı bir aşk dedikodusuna karıştı. Adada takım arakadaşı Survivor Nisa ile yakınlaşması olay oldu.
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Survivor izleyicileri Tayfun'un ve Nisa'nın samimi hallerini izledikçe ikiliyi birbirlerine yakıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları Tayfun ve Nisa için "Adada aşk başlıyor" yorumları yapıldı.
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Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun'un, oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması akıllara yeni bir aşkın başladığı yorumlarına neden oldu.
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