Survivor'da eleme potasına giren isim üzüntüden ne diyeceğini bilemedi!

Survivor'da erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar 18 kilodan başladı. Diğer yarışmacılar, ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zorlanmaya başladı.