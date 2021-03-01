Survivor'da eleme potasına giren isim üzüntüden ne diyeceğini bilemedi!
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan ünlüler ve gönüllüler için eleme gecesi yaklaştı. Son eleme adayı ne diyeceğini bilemedi.
Survivor'da erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar 18 kilodan başladı. Diğer yarışmacılar, ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zorlanmaya başladı.
Oyunda 2-0 geriden gelen ünlüler, skoru 6-2'ye getirmeyi başardı. Oyunun ikinci turunda atıcı olan yarışmacılar hem erkek hem kadın yarışmacılar idi.
İlk turda başarılı olan ünlüler, bu turda bu başarılarını devam ettirdi. Günün sonunda ünlüler takımı, 10'a 6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.
Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı.