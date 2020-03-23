Survivor'da eleme adayı o isim oldu dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele
Tv8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kaybeden takım konseyde eleme ilk eleme adayını belirledi.
22 Mart Pazar akşamı TV8'de yayımlanan Survivor'da yine heyecanlı bir bölüm gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu.
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Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Dün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.
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Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.
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Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.
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