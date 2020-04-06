Survivor'da eleme adayı kim belli oldu Acun Ilıcalı bile şok oldu Survivor'da bir ilk
TV8'de reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi öncesi dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele sonunda bir ilk gerçekleşti.
5 Nisan Pazar günü akşamı ekranlara gelen Survivor'da heyecan zirveye çıktı. 37. bölümün yayımlandığı yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi ve kaybeden tarafın oylama sonunda bir ilk yaşandı ve iki yarışmacı aynı anda eleme potasına girdi.
Survivor 2020'nin dün akşam ki bölümünde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı, ikinci oyuna 1-0'lık avantajla başladı.
"Dokunulmazlık oyunununu hangi takım kazandı?": Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda her iki takımda bütün güçleriyle yarışa asıldılar. Dokunulmazlık oyununda skorun 1-1’e gelmesi sonrasında final dokunulmazlık oyunu oynandı.
3 olanın oyunu kazanacağı final oyununda skor 2-2’ye geldi ve sonucun belirlenmesi bayrak yarışına kaldı. Kıran kırana mücadelenin olduğu yarışmada dokunulmazlığı kazanan takımı, bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışı sonucunda da dokunulmazlık oyunundan galip ayrılan taraf gönüllüler oldu.