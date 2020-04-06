Survivor'da eleme adayı kim belli oldu Acun Ilıcalı bile şok oldu Survivor'da bir ilk

5 Nisan Pazar günü akşamı ekranlara gelen Survivor'da heyecan zirveye çıktı. 37. bölümün yayımlandığı yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi ve kaybeden tarafın oylama sonunda bir ilk yaşandı ve iki yarışmacı aynı anda eleme potasına girdi.