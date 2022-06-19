Survivor'da dün elenen isim geceye bomba gibi düştü! Şampiyonluğa koşan isim elendi!

Tv8'in en çok izlenen yarışma programında 8 kişinin kalmasıyla heyecan gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bireyselliğin daha ön planda olduğu bugünlerde bireysel dokunulmazlık ödül oyunları oynanmaya başladı. Dokunulmaz olmayan her yarışmacı için sular ısınıyor.