Survivor'da dün elenen isim geceye bomba gibi düştü! Şampiyonluğa koşan isim elendi!
Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star, tüm hızı ve heyecanıyla nefes kesmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yaşanan eleme heyecanı, izleyenleri ekrana kilitledi. Elenmez, şampiyon olur denilen ismin elenmesiyle yarışma, geceye damgasını vurdu. Bakın kim elendi...
Tv8'in en çok izlenen yarışma programında 8 kişinin kalmasıyla heyecan gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bireyselliğin daha ön planda olduğu bugünlerde bireysel dokunulmazlık ödül oyunları oynanmaya başladı. Dokunulmaz olmayan her yarışmacı için sular ısınıyor.
Survivor All Star 2022 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
Kritik eleme konseyinin öncesinde bireysel dokunulmazlık oyununda, tek tek mücadele eden yarışmacılardan en başarılı olan ve parkurda en iyi performansı gösteren yarışmacı zorlu oyunun ardından ismini Survivor tarihine yazdırdı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerine göre daha başarılı bir performans grafiği çizerek dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Adem ve Nagihan arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde belli oldu. Nagihan, Adem karşısında 4-1'lik farklı skorla kazanarak haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan ismi oldu ve dokunulmazlık kolyesini almaya hak kazandı.